الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين من حى الشيخ جراح وآخر من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتدت على عدد آخر، كما اعتقلت شابا من رقرية عنزة جنوب جنين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية: أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا، كما اقتحمت منزلا لعائلة غوشة في الحي واعتقلت شابين آخرين.

وأضافت: أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام على أراضي الفلسطينيين، قرب بلدة (يعبد) جنوب جنين.

والجدير بالذكر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 7 مواطنين من عدة مناطق بفلسطين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات اعتقلت مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات، كما قامت باعتقال 3 من محافظة الخليل عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت القوات، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفى السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة قفين شمال طولكرم بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية: بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر في النزاع القانوني بشأن الحي.

وقالت الوكالة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس بالضرب والمياه العادمة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر بقضية الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل حي الشيخ بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه، وفور بدء الهتاف ضد قرارات الإخلاء، قامت القوات بملاحقة المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب والدفع حتى ابعدتهم باتجاه الشارع الرئيسي.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين فلسطينيين من القدس واخضعتهم للتفتيش الميداني.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع فيديو توثق إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح وقمعها للمحتجين باستخدام مواد كيميائية.