الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس باكستان يدعو الدول الإسلامية للعمل المشترك لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا

عارف علوي
عارف علوي

دعا الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين: الدول الإسلامية إلى ضرورة العمل المشترك لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتغيير تصورات العالم عن المسلمين.

وقال الرئيس الباكستاني عارف علوي- خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي: إن العالم الإسلامي يواجه تحديات الإرهاب وكراهية الإسلام، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الجهود المنسقة الوثيقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية: أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي أن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول الشرق الأوسط وتسعى إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى أن بلاده تبذل جهودا لتعزيز السلام في المنطقة، ولا سيما في أفغانستان.

كما جدد الرئيس الباكستاني عارف علوي، دعم باكستان للقضية الفلسطينية، داعيا إلى إقامة الدولة الفلسطينية إلى حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس.

الجدير بالذكر، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ضرورة بذل الجهود المشتركة عبر منصة منظمة التعاون الإسلامي لمحاربة ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا"، وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام ورسالته للسلام والتسامح.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى باكستان.

وسلط عمران خان الضوء على جهود حكومته لمحاربة تنامي ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا" وتعزيز الوئام بين الأديان.

وأوضح: أن مبادرات باكستان على المستوى العالمي لخلق الوعي حول الـ"إسلاموفوبيا" تهدف لبناء التفاهم الثنائي وتعزيز الوئام بين الأديان، قائلا إن ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب يؤدي إلى تهميش المسلمين عبر العالم.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده بالحوار والتعاون مع جميع أعضاء المجتمع الدولي لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين كافة الشعوب.

الرئيس الباكستاني الإسلاموفوبيا البرلمان العربي باكستان الدولة الفلسطينية

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الثورة الاجتماعية

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