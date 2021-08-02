رئيس جامعة طنطا يكلف 9 أساتذة للقيام بأعمال رؤساء أقسام بكلية الطب

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارات بتكليف عدد 9 أساتذة بكلية الطب بالجامعة للقيام بأعمال رؤساء أقسام بالكلية.

شملت القرارات تكليف ‏الدكتور مجدى عيسى للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، ‏الدكتور أسامة السعيد صالح شلبي للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم طب وجراحة العيون، ‏الدكتور محمد رمضان عبد الرحيم الشنشورى للقيام بأعمال رئيس مجلس طب الأطفال، ‏الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم التخدير والعناية المركزة، الدكتورة ‏أماني محمد أبو العينين للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الدكتور ‏إيهاب فؤاد مصطفى زايد للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة التجميل والإصلاح، الدكتور ‏ضياء منير عجلان للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم النساء والتوليد، ‏الدكتور أحمد عبد السلام شكل للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، ‏والدكتور شريف شحاته للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الجراحة العامة.