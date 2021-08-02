رئيس جامعة طنطا يكلف 9 أساتذة للقيام بأعمال رؤساء أقسام بكلية الطب
أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارات بتكليف عدد 9 أساتذة بكلية الطب بالجامعة للقيام بأعمال رؤساء أقسام بالكلية.
شملت القرارات تكليف الدكتور مجدى عيسى للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور أسامة السعيد صالح شلبي للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم طب وجراحة العيون، الدكتور محمد رمضان عبد الرحيم الشنشورى للقيام بأعمال رئيس مجلس طب الأطفال، الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم التخدير والعناية المركزة، الدكتورة أماني محمد أبو العينين للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الدكتور إيهاب فؤاد مصطفى زايد للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة التجميل والإصلاح، الدكتور ضياء منير عجلان للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم النساء والتوليد، الدكتور أحمد عبد السلام شكل للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور شريف شحاته للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الجراحة العامة.