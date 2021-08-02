«الزراعة» تحذر من خطورة مرض «اللفحة» على محصول الأرز

حذر الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من المخاطر التي يتعرض لها محصول الأرز وتتسبب له في عدد الأمراض ومن أهمها مرض اللفحة ، موضحا إن هذا المرض يعد من أشد أمراض الأرز خطورة، ويتخذ شكلا وبائيا فى بعض السنوات ويصيب النباتات فى جميع أطوار حياتها.

وأضاف مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن أعراض الإصابة علي الأوراق أثناء مرحلة النمو الخضري، و تصاب الأوراق بحيث تظهر بقع صغيرة (1-2سم) رمادية إلى زيتونية اللون محاطة بحافة بنية وتستطيل وتتطور وتصبح مغزلية على الأصناف القابلة للإصابة،مثل سخا 101، وسخا 104، و في حالة الإصابة الشديدة تلتحم البقع وتسبب احمرارا وجفافا للأوراق المصابة.

- أعراض الإصابة على سنابل الأرز

وفيما يتعلق بأعراض الإصابة علي السنابل أكد مدير معهد أمراض النباتات أنها تظهر علي هيئة تلوين بني داكن لعنق السنبلة المصابة، وتصبح الحبوب ضامرة أو فارغة ويعرف هذا العرض باسم خناق الرقبة، كما قد تظهر إصابة جزئية علي بعض فريعات السنبلة في صورة تلون بني للمنطقة المصابة مع ظهور الحبوب بلون رمادي، وتصبح حبوب السنبلة ضامرة جزئيا أو كليا.

- طرق مكافحة المرض

واكد "خليل" ان طرق المكافحة تشمل زراعة الأصناف المقاومة والموصى بزراعتها مثل جيزة 177, جيزة 178، سخا 103 ، سخا 105، سخا 106, سخا 107, سخا 108 , سخا 109, وهجين 1، والتبكير فى الزراعة في النصف الثاني من ابريل حتى النصف الأول من مايو للمشاتل، و العناية بالتسميد الآزوتي وعدم الإفراط في المعدلات السمادية، و العناية بالري والصرف وعدم تجفيف الأرض لفترات طويلة، والتخلص من قش الأرز كمصدر أساسي من مصادر العدوى.

وشدد مدير معهد أمراض النباتات علي أهمية زراعة تقاوى سليمة من حقول غير مصابة، و فحص مشاتل الأصناف القابلة للإصابة قبل نقلها للأرض المستديمة، للتأكد من خلوها من الإصابة ومنع نقل المرض للأرض المستديمة، موضحا إنه عند ظهور الإصابة في مشاتل الأرز يتم رشها بأحد المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وذلك قبل نقلها إلى الأرض المستديمة.