بعد رسالتها المؤثرة.. الجمهور لـ إيمان الحصري: «حمد لله على السلامة وربنا يقويكي»

بعثت الإعلامية إيمان الحصري، برسالة شكر لكلٍ من ساندها في رحلة العلاج خلال الفترة الماضية، متابعًة: "خضت تجربة صعبة للغاية، ولا أزال أعيش فترات حرجة، لم تنتهي بعد، غير أنني أثق في قدرتي على تجاوز الألم، بفضل دعوات الجمهور".

وكتبت الحصري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أول مرة أكون قادرة أني اكتب على فيس بوك من شهور، والله مش عارفة أقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي".

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري قائلًة: “ناس كتير أوى نفسي أكلمها وأقولها شكرًا بجد على حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليه، إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسة مخرجتش ولسة محتاجة دعواتكم”.

وحرص روّادالسوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على تكثيف حملات الدعاء بالشفاء للإعلامية إيمان الحصرى، حيث إنها تعاني من مضاعفات بعدما أجرت عملية جراحية قبل ثلاثة أشهر وترتب عليها حاجتها لعملية أخرى بسبب وجود مضاعفات شديدة ناتجة عن الجراحة الأولى.

وكتب محمد عبد الرحمن، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ألف حمد وشكر ليك يارب، وإن شاء الله نطمن عليكي قريب وتنوري الشاشة وعقبال الإبراشي وأسماء مصطفى"، وعلّق أحمد رأفت من روّاد "فيسبوك" قائلًا: "ربنا يتم شفاكي على خير ويرفع عنك وترجعي لينا بألف مليون سلامة كلنا بنحبك والله"، وأعربت مروة شتا، من روّاد "فيسبوك"، عن بالغ سعادتها بخبر عودة الإعلامية إيمان الحصري قائلًة: "الله دا أحلى يوم النهارده والله حمدالله على سلامتك ويكملها على خير ويبعد عنك أي مكروه وحشتينا جدا جدا جدا جدا".

وكتبت منال السندي، من متابعي الإعلامية إيمان الحصري، عبر منصات السوشيال ميديا قائلًة: "مليون حمد الله على سلامتك ده من أحلى الاخبار اللى سمعتها بقالى شهور فرحت قلبى بالبوست. ربنا يتمم الشفا ويطمن عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة اللى هو إحنا"، وعلقت حورية كمال قائلًة: "ألف مليون حمدالله على سلامتك يا جميلة، أجر وعافيه وطهور إن شاء الله، يجعله في ميزان حسناتك يارب. ألف حمدالله على السلامة".