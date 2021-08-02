الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شاب متعفنة بالمقطم

جثة
جثة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة،عن قيام رجال مباحث قسم شرطة المقطم بتفريغ كاميرات المراقبة، في محيط واقعة العثور على جثة شاب متعفنة بالمقطم.

و تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته في الهضبة الوسطى بدائرة قسم شرطة المقطم.

تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن مالك الشقة شاب يُدعى «ش. م» 35 سنة مُطلق، ويقيم بمفرده.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة

وأذنت النيابة العامة بكسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة الشاب في حالة تعفن، ونقلت إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته.

وتحفظ فريق من مباحث قسم شرطة المقطم، على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها، لتحديد الأشخاص المترددين على العقار محل الواقعة، في وقت مقارب لاكتشاف العثور على الجثة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تفريغ تفريغ كاميرات المراقبة العثور على جثة المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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