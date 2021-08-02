الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطن

وزير التموين
وزير التموين

 توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة المعروض من السلع للتأكد من جودتها.

المتحدث الرسمي لـ "التموين": 250 محلا شاركوا في اليوم الأول بالأوكازيون.

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه شدد على مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مضيفا أنه وجه كذلك بمتابعة المحال المشاركة لعرض سعرين قبل وبعد، وتسهيل إجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون. 

 

 وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة في الاوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية بالدولة.

 

من جانبه  قال أحمد كمال، معاون وزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون باليوم الأول وصل إلى 250 محلا تجاريا متنوعا ما بين محال الملابس، و محال أجهزة كهربائية و محلات الأحذية، مؤكدا أن الوزير شدد على قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسيير حملات على المحال المشاركة للتأكد من التخفيضات والاسعار المعروضة بها.

فيما كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سير عدد من الحملات، اليوم، على المحال المشاركة بالاوكازيون بناء على توجيهات  الوزير للتأكد من المشاركة الجدية للمحال بالاوكازيون، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول بالاوكازيون، واشار إلى ان الأيام القادمة ستشهد تسير مزيدا من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين. 

 وتوقع  رئيس قطاع التجارة الداخلية، وصول المحلات المشاركة في أوكازيون هذا العام إلى أكثر من 4000 محل بزيادة تصل الى 15 % عن العام الماضي.

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الثورة الاجتماعية

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