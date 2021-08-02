محمد حماقي يشوّق جمهوره بأغنية جديدة.. ومعجبون: «كده الصيف بدأ»

شوّق الفنان محمد حماقي جمهوره بنشر صورة لأغنيته "يا فاتني" على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلّق متابعيه:"مش قادرين نستنى"، وقال آخر:"الف مبروك مقدما يا بطل"، وقالت إسراء خليفة:"اهو كدا الصيف جه".

وكشف الفنان محمد حماقي أن موعد طرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.



وقال حماقي خلال حفله في المملكة العربية السعودية إن الألبوم الجديد سيتم طرحه في الأسبوع الأول من أغسطس، لكن على غير العادة لن يصدر في CD في بداية الأمر، على أن يطرح كل أغنية على حدا.

وخلال الحفل، شاركت المطربة الصاعدة زينة عماد مرة أخرى مع حماقي، وأعلن أنه يساندها وسيقدم معها أغنية.



ويستعد المطرب محمد حماقي لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "عايزك تسمعني" في نهاية الأسبوع الجاري، وهي أول أغنية من ألبومه الجديد.

وولد الفنان محمد حماقي بمدينة القاهرة درس الموسيقى بكلية التربية الموسيقية. بدأت علاقته بالغناء بعام 1997 عندما قدم أول أغانيه "الحلو يحب الحنية" فب ألبوم غنائي بعنوان "لقاء النجوم 3" والذى شارك فيه الفنانين "محمد منير" و "حميد الشاعري" والمعتزلة والمعتزلة "حنان".

صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة. في 2000 شارك في الأوبريت الناجح "القدس هترجع لنا" بعد اندلاع انتفاضة الأقصى والذى ساهم في معرفة الجمهور به. أصدر ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" بعد أن قدمه الموزع الموسيقي "طارق مدكور" للمنتج الفني "نصيف قزمان" صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذى تحمس له كثيرا، وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً مما شكل دفعة قوية له فى بداية حياته. غنى العديد من أغاني الأفلام الدعائية منها أغنية فيلم "جعلوني مجرماً" بعنوان "واحدة واحدة".

غنى العديد من أغاني الأفلام الدعائية منها أغنية فيلم "جعلوني مجرماً" بعنوان "واحدة واحدة".