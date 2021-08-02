الوزراء الكويتي: نحترم سيادة تونس.. ونثق بقدرتها على تجاوز الظروف الاستثنائية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن احترامه لسيادة تونس وثقته بقدرتها على تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها حاليًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم تونس ومساندتها بوجه التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي بعد ظهر اليوم، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي في بيانٍ له اليوم: "تابع مجلس الوزراء الأوضاع التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وأعرب عن احترام دولة الكويت لسيادة تونس وثقتها في قدرة القيادة التونسية الشقيقة على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية والعبور بتونس بما يحقق آمال وتطلعات شعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار".

كما دعا المجلس، المجتمع الدولي، إلى دعم الجمهورية التونسية الشقيقة ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها.

وتم خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياقٍ متصل، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لمحاولات ميلشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصالحها، واستهداف سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة في باب المندب مؤخرًا وطائرة أخرى باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد لا يستهدف أمن واستقرار المملكة فحسب وإنما سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

كما أكد مجلس الوزراء الكويتي، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأحاط وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد ناصر المحمد الصباح، المجلس، علمًا بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفحوى لقائه مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتناولت المحادثات سبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين بالتزامن مع مرور 60 عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

كما أحاط وزير الخارجية الكويتي، مجلس الوزراء، علمًا بنتائج المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقوم بزيارة للكويت والتي تناولت دور دولة الكويت المهم فيما يتعلق بالدبلوماسية المتعددة الأطراف والجهود الإنسانية، ومنع نشوب النزاعات، والقضايا الإقليمية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا وضمان اللقاحات للجميع.