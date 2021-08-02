الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة بورسعيد تكشف أسباب انقطاع مياه الشرب وموعد عودتها

انقطاع مياه
انقطاع مياه

كشفت محافظة بورسعيد أن هناك عطلا مفاجئا حدث بمحطة المياه الرئيسية، تسبب في انقطاع المياه عن المحافظة.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه يجري أعمال الإصلاح بواسطة فرق فنية متخصصة، لسرعة عودة المياه إلى المنازل والمناطق السكنية في أسرع وقت.

وأوضح البيان أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق ساعتين تقريبًا، على أن يتم بدء ضخ المياه بصورة طبيعية من الثامنة مساءً. 

 

في سياق متصل، أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

إنقطاع مياه الشرب مباة الشرب محافظة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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