«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصرى على أزمتها الصحية

أعربت الإعلامية إيمان الحصري، مساء اليوم، عن سعادتها باهتمام متابعيها بحالتها الصحية وتمني الشفاء لها وخروجها من الأزمة.



وفي تدوينة عبر "فيس بوك"، نشرت الإعلامية أول تعليق لها على أزمتها الصحية قائلة: "أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير أوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد .. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليه.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسه مخرجتش.. ولسة محتاجة.. دعواتكم".