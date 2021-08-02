تقرير لـ «أميك»: 61.3% ارتفاع في مبيعات السيارات المجمعة محليًا

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر ارتفاعًا بنسبة 70%، لتصل إلى 19 ألفًا و54 مركبة خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بنحو 11 ألفًا و217 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

و سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 61.3%، لتصل إلى 27 ألفًا و138 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 16 ألفًا و829 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

و تصدرت العلامة الصينية «إم جي» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 17% مسجلة بيع 3212 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12% بإجمالي بيع 2251 سيارة، تبعتها «هيونداي» في المركز الثالث بحصة بلغت 12% بإجمالي 2215 وحدة.

وجاءت كيا في المرتبة الرابعة بعدما اقتصنت حصة سوقية بلغت 10% مسجلة بيع 1870 وحدة، تلتها “تويوتا” في المركز الخامس بحصة بلغت 7% بنحو 1383 سيارة.

وحصدت العلامة الصينية شيري المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب، مسجلة حصة سوقية 7% بإجمالي بيع 1329 سيارة، وتمركزت “سوزوكي” فى المرتبة السابعة بحصة سوقية 7% مسجلة نحو 1264 مركبة، تلتها “فيات” فى المركز الثامن بحصة بلغت 6% بواقع 1200 وحدة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 9% بإجمالي بيع 1708 مركبة، من إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال شهر يونيو الماضى.