الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«لايف بتوقيت إمبابة».. محمد هنيدي يتفاعل مع جمهوره عبر «فيسبوك»

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أعلن الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيظهر في "لايف" عبر صفحته اليوم، ردًا على أسئلة جمهوره، وكتب "هنيدي": "إلى جميع المتابعين الأعزاء، هطلع لايف معاكم النهاردة بالليل بتوقيت إمبابة".

وتابع الفنان محمد هنيدي قائلًا: "بمناسبة فيلم الإنس والنمس اللي هيبدأ عرضه في السينمات بعد بكرة، يلا ابتدوا اسألوا أي أسئلة عايزينها، وهجاوب عليها في أول اللايف بالاسم".

وردًا على سؤال أحد متابعيه الذي قال: "ليه أولادك مش بيظهروا في الإعلام"، رد هنيدي: "نتكلم بقى جد شوية، بص للأسف مش هعرف أتكلم جد فمفيش إجابة"، وداعب الجمهور الفنان محمد هنيدي في عددٍ من الأسئلة التي كتبت في التعليقات على المنشور، وكتب أحمد محسن، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: " ثانية واحدة بس نفهم أيوة يا أستاذ هنيدي يعني أنت عايزنا نسألك أسئلة عن فيلم لسة ما نزلش"، ورد عليه الفنان محمد هنيدي قائلًا: "قولي رأيك إيه في الفيلم طيب اللي هينزل الأربع الجاي".

وطلبت فتاة تدعى زينة عبد الفتاح، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" أن يقول اسمها أثناء اللايف قائلًة: "قولي بحبك يا زينه يا زين في المايك"، ليرد عليها الفنان محمد هنيدي قائلًا: "بحبك يا زينه في المايك".

وسأله حساب يحمل اسم يحيى علاء، من جمهور الفنان محمد هنيدي عبر السوشيال ميديا قائلًا: "هنيدي بدون تزيين كام سنتي"، وداعبه الفنان محمد هنيدي في رده عليه قائلًا: "لو اعرف انت بتقول ايه كنت رديت".

واستقرت الشركة المنتجة لفيلم النجم محمد هنيدى الجديد "الإنس والنمس"، على موعد نهائي لطرحه في السينمات، حيث سيطرح بدور العرض يوم 4 أغسطس، ويعمل حالياً المخرج شريف عرفة على وضع اللمسات النهائية من مونتاج ومكساج وطبع النسخ، استعدادا لطرحه.

وشوق هنيدي جمهوره وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة الأفيش الدعائي للفيلم معلقا: "الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

كما كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" عن الأفيش الدعائي للعمل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

هنيدي
هنيدي
هنيدي
هنيدي
الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي فيلم “الإنس والنمس” الانس والنمس لايف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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