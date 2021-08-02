السودان يتطلع للاستفادة من الدعم الفنى للبنك الدولى لتطوير أنظمته المصرفية

أعرب محمد الفاتح زين العابدين، محافظ بنك السودان المركزي، عن تطلع بلاده للاستفادة من الدعم الفني والإلكتروني من قبل البنك الدولي لتطوير أنظمته لتناسب وتواكب الاستثمار الأجنبي بعد العزلة التي فرضت على السودان وبعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



واستقبل زين العابدين، اليوم الإثنين، وفدًا يضم أعضاء من الكونجرس الأمريكي ورجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.



وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وإمكانية الاستفادة من البرامج والاتفاقيات بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتطوير ودعم النظام المصرفي وتهيئته للانفتاح على الاستثمار الأمريكي.



وأشار إلى أن التحديات والصعوبات في الدخول للمجتمع الدولي برزت من جديد، مؤكدًا ضرورة تهيئة وتحسين الأنظمة البنكية لتساعد في دخول الاستثمار في السودان.



من جانبه، أوضح الوفد الأمريكي أن صندوق النقد والبنك الدوليين، لديهما العديد من المشروعات والبرامج الخاصة بالدعم الفني في محتلف المجالات المالية والاقتصادية والإنسانية، وأن هذه البرامج من شأنها أن تسهم في تحسين وتهيئة المناخ للاستثمار في السودان.