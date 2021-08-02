الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين فى سبين بولداك

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين، أن طالبان قد تكون ارتكبت "جرائم حرب" واتهمتا الحركة المتمردة بـ"قتل مدنيين" في بلدة سبين بولداك الواقعة عند الحدود مع باكستان.

وكتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين "في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

أضافتا: "يتعين تحميل قيادة حركة طالبان مسؤولية الجرائم التي ارتكبها مقاتلوها. إذا كنتم غير قادرين على ضبط مقاتليكم الآن، فلن تكونوا أهلا للحكم لاحقا".

ويأتي الهجوم الدبلوماسي بعد إعلان لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان أن المتمردين ارتكبوا عمليات قتل ثأرية في سبين بولداك.

وقالت اللجنة: "بعد السيطرة على سبين بولداك، تعقبت طالبان ورصدت مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وقتلت هؤلاء الأشخاص الذين لا يضطلعون بدور قتالي في النزاع" مضيفة أن 40 شخصا على الأقل قتلوا بأيدي طالبان.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارك في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، حيث شن مسلحو الحركة هجمات منسقة استهدفت وسط المدينة وسجنها، قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة نشر مئات من عناصر الوحدات الخاصة في المنطقة.

نفت السلطات الأفغانية في وقت سابق سيطرة حركة طالبان على معبر حدودي هام مع باكستان بعدما أعلن المقاتلون سيطرتهم عليه في وقت سابق. لكن مسؤولا أمنيا باكستانيا قال إن طالبان سيطرت بالفعل على معبر سبين بولداك-شامان، كما أفاد العديد من السكان بأن المقاتلين قد انتشروا في بلدة فيش، ومبانيها الرسمية والطريق بين سبين بولداك وقندهار، عاصمة الولاية.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية: أن القوات الحكومية قد "صدت" محاولة طالبان للسيطرة على نقطة حدودية قرب سبين بولداك.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان إن "إرهابيي طالبان تحركوا قرب المنطقة الحدودية" في منطقة سبين بولداك، لكن "القوات الأمنية صدت هجومهم".