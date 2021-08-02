الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان طالبان بقتل مدنيين فى سبين بولداك

تفجير باكستان
تفجير باكستان

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين، أن طالبان قد تكون ارتكبت "جرائم حرب" واتهمتا الحركة المتمردة بـ"قتل مدنيين" في بلدة سبين بولداك الواقعة عند الحدود مع باكستان.

وكتبت السفارتان في تغريدتين منفصلتين "في سبين بولداك، بقندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية. عمليات القتل هذه يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

أضافتا: "يتعين تحميل قيادة حركة طالبان مسؤولية الجرائم التي ارتكبها مقاتلوها. إذا كنتم غير قادرين على ضبط مقاتليكم الآن، فلن تكونوا أهلا للحكم لاحقا".

ويأتي الهجوم الدبلوماسي بعد إعلان لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان أن المتمردين ارتكبوا عمليات قتل ثأرية في سبين بولداك.

وقالت اللجنة: "بعد السيطرة على سبين بولداك، تعقبت طالبان ورصدت مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وقتلت هؤلاء الأشخاص الذين لا يضطلعون بدور قتالي في النزاع" مضيفة أن 40 شخصا على الأقل قتلوا بأيدي طالبان.

وفي سياق متصل، تواصلت المعارك  في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، حيث شن مسلحو الحركة هجمات منسقة استهدفت وسط المدينة وسجنها، قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة نشر مئات من عناصر الوحدات الخاصة في المنطقة.

نفت السلطات الأفغانية في وقت سابق سيطرة حركة طالبان على معبر حدودي هام مع باكستان بعدما أعلن المقاتلون سيطرتهم عليه في وقت سابق. لكن مسؤولا أمنيا باكستانيا قال إن طالبان سيطرت بالفعل على معبر سبين بولداك-شامان، كما أفاد العديد من السكان بأن المقاتلين قد انتشروا في بلدة فيش، ومبانيها الرسمية والطريق بين سبين بولداك وقندهار، عاصمة الولاية.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية: أن القوات الحكومية قد "صدت" محاولة طالبان للسيطرة على نقطة حدودية قرب سبين بولداك. 

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان إن "إرهابيي طالبان تحركوا قرب المنطقة الحدودية" في منطقة سبين بولداك، لكن "القوات الأمنية صدت هجومهم".

الولايات المتحدة بريطانيا سبين بولداك باكستان بقندهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

هجوم على أشرف عبدالباقى بسبب «شمسية وأربع كراسى»

الفحص الفني في ابتزاز معيدة جامعية: المتهم أسل لها عبارات تهديد بنشر صورة فاضحة

«الخارجية» تدعو المجتمع الدولى للتوقف عن استخدام مصطلحات مضللة فى ملف «الإرهاب»

إحالة المتهمين بالشروع في قتل أمين شرطة بسبب ركن «توك توك» للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)