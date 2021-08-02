انعقاد البرنامج التدريبي في مجال المشتريات والزراعات التعاقدية

عقدت الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بزيادة الوعي في مجال المشتريات والزراعات التعاقدية تحت عنوان "بناء القدرات لمديري المشتريات في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية على التعاقد الزراعي لشمول صغار المزارعين"، بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في القاهرة بمشاركة 30 شركة تعمل في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية، بما في ذلك القطاعات الفرعية مثل المنتجات الطازجة والأغذية المعلبة والأغذية المصنعة والأغذية المجمدة و المجففة.

ويتم تنظيم هذا البرنامج من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي. أي. زد) نيابة عن الحكومة الألمانية من خلال مشروع الابتكار الزراعي وبالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وشركة كونزبت وشركة إنرووت للتنمية.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار أربعة أيام يهدف إلى تحسين أنظمة المشتريات وسلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسات لزيادة مصادر المنتجات القادمة من صغار المزارعين، مشيرا إلى أنه من المخطط تنظيم أربع دورات تدريبية أخرى في القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر.

وأوضح أن الدورة الأولى للبرنامج قامت بتغطية موضوعات مختلفة مثل التوريد الشامل في الأعمال التجارية الزراعية، والوثائق القانونية لضمان تنفيذ عقود الزراعات التعاقدية، وإدارة المخاطر ونظام المراقبة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالزراعة التعاقدية، والتعرف على تقنيات التسعير والتعاقد لبناء اتفاق واضح حول المفهوم والأدوار التي يلعبها كل طرف تقنيات، وذلك إلى جانب التعرف على تقنيات وأدوات التفاوض الجديدة للتخطيط للوصول إلى وضع مربح للجانبين.