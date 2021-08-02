اليابان تسجل 8393 إصابة جديدة بكورونا

سجَّلت اليابان، اليوم الإثنين، 8 آلاف و393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، بجانب تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (جابان توداي) اليابانية - على موقعها الإلكتروني - أن العاصمة طوكيو تتصدر أعداد الإصابات الجديدة في البلاد، ويأتي بعدها أقاليم كاناجاوا بـ1686 إصابة.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد ارتفع الى 945 ألفا و741 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفا و222 وفاة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء 7ر68 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ510 آلاف و562 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 36ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و68 حالة.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.