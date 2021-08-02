جونسون: إيران يجب أن تتحمل مسئولية الهجوم المشين والمرفوض على ناقلة النفط

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، من أن إيران ينبغي أن "تتحمل عواقب" الهجوم "المشين والمرفوض" على ناقلة نفط قبالة شواطئ سلطنة عمان أسفر عن سقوط قتيلين الأسبوع الماضي أحدهما بريطاني.

وأكد: "أعتبر أن إيران يجب أن تتحمل عواقب ما قامت به، من الواضح أن هذا الهجوم مشين ومرفوض على سفينة تجارية".

في سياق متصل، حذّرت إيران، الإثنين، من أنها سترد على أي "مغامرة" في حقها، بعد تهديدات إسرائيلية وأمريكية بالرد على هجوم استهدف ناقلة نفط اتهمت طهران بالوقوف خلفه، فيما يشكل آخر مستجدات هذه الحادثة التي سقط فيها قتيلان.

ونفت السلطات الإيرانية، الأحد، أن يكون لها أي صلة بالهجوم الذي وقع الخميس واستهدف ناقلة النفط "أم/تي ميرسر ستريت" التي يشغّلها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها، وقالت واشنطن إن الهجوم نفذ بواسطة "طائرات مسيرة مفخخة".

ويأتي هذا التوتر الشديد عشية تولي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، مهامه رسميًا لولاية من أربع سنوات بعد موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي على انتخابه الثلاثاء.

ولم يعلن أي طرف مسئوليته عن الهجوم على ناقلة النفط الذي أسفر عن مقتل موظف بريطاني في شركة "امبري" للأمن وروماني أحد أفراد الطاقم بحسب شركة "زودياك ماريتايم".

ووجهت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا أصابع الاتهام إلى إيران، فيما هددت إسرائيل بإجراءات انتقامية وواشنطن ب"رد مناسب".

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان، من أن "الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية".

وأكد: "سترد بشكل فوري وحاسم على أي مغامرة محتملة".

ولا تقيم جمهورية إيران الإسلامية علاقات دبلوماسية مع واشنطن منذ العام 1980 فيما لا تعترف بوجود الدولة العبرية.