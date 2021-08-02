رواد مواقع التواصل عن صور الفنانة المعتزلة هدى رمزى: «لسه جميلة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للفنانة «هدى رمزى» وقال رواد مواقع التواصل عن الصورة المتداولة: «لسه جميلة».

هدى رمزى ممثلة مصرية معتزلة، هدى رمزي من مواليد 10 نوفمبر 1958، هي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون. اعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب، لكنها لم تبتعد عن الوسط الفني.

تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلاً اسمه "خالد" ولم يستمر زواجها طويلاً، ثم تزوجت من رجل الأعمال "طه غانم" الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد.

أما في عام 1986م تزوجت من محام اسمه "سمير عيسى" وعام 1991م تزوجت من رجل الأعمال الهارب "مصطفى البليدي" الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه.

تزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى "محمد عيسى"، أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم عام 1999م ولكنها طلقته. بعدما أعلنت اعتزالها توارت تماما ولم يعد أحد يعرف أسرار حياتها الخاصة وهي عمة الممثل شريف رمزي.

وكان أخر ظهور للفنانة هدى رمزى فى عام 2020 مع الاعلامية بوسي شلبي حيث ظهرت النجمة المعتزلة هدى رمزي في أحدث صورة لها بعد غياب، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي والفنانة سهير رمزي، وعلقت بوسي علي الصور عبر حسابها بموقع «انستجرام»، قائلة :«حبيبتي هدي رمزي».

ونالت الصور إعجاب كبير من الجمهور والذي عبر عن اشتياقه لنجمتهم التي أشتهرت بجمالها المميز.

وجاءت التعليقات كالتالي: «لسة زي القمر رغم السنين»، «من أجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية حتى تجاعيد الزمن عليها حلوة».

بينما علقت النجمة سمية الخشاب قائلة :«الله يابوسي الصورة تجنن أنا باعشق هدي رمزي الرقيقه الجميلة».