سلوى عثمان بعد اتصال زوجها على الهواء: «دائمًا يشجعني»

وقعت الفنانة سلوى عثمان، في موقف محرج على الهواء مباشرةً، وذلك أثناء تقديمها تجربتها الأولى في البرامج عبر شاشات التلفزيون، وذلك من خلال برنامج "ست الكل" والذي يُذاع عبر قناة "صدى البلد 2".





وفوجئت الفنانة سلوى عثمان خلال تقديمها لحلقة برنامجها باتصال هاتفي على الهواء من زوجها، ولم تتعرف على الصوت نهائيًا وهذا ما تسبب لها في وقوعها في موقف محرج على الهواء مباشرةً في أولى تجاربها.

ووقعت سلوى في موقف محرج بعدما لم تتعرف على صوت زوجها، الذي قال لها "مش عارفة صوتي ولا إيه"، وقالت سلوى عثمان لـ"الدستور"، إن الموقف كان مفاجئًا لها، ولم تتوقع حدوثه نهائيًا، لذلك لم تتعرف على الصوت.

وتابعت الفنانة سلوى عثمان: "انا مبسوطة بالتجربة الجديدة عليّا، ومبسوطة أكثر بدعم الناس اللي بتحبني ومنهم زوجي، وهو دائمًا ساندني وبيدعمني وبيشجعني إني أخد خطوات كويسة في مستقبلي المهني"، متمنية أن تنجح في تجربتها الجديدة وأن تكون خفيفة على قلوب المشاهدين بحسب وصفها.

وتخرجت الفنانة سلوى عثمان ‏في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة القاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1980، وعملت في الإذاعة والسينما والمسرح ‏والتلفزيون، ومن أهم أفلامها هيستيريا، أيام السادات، بينما في مجال الدراما التلفزيونية فمن أبرز أعمالها زمن عماد الدين، ابن الأرندلي، سجن النساء، المال والبنون.

جدير بالذكر أن الفنانة سلوى عثمان شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "نسل الأغراب"، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، مي عمر، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر، تأليف وإخراج محمد سامي.

يجدر الإشارة إلى أن زوج الفنانة سلوى عثمان، تمنى لها التوفيق والنجاح في البرنامج، فيما أكدت هي أنه دائما يدعمها في أي عمل تقوم به.