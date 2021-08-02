الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع فعاليات برنامج «إدارة مجموعات الادخار والإقراض»

نائب المحافظ
نائب المحافظ

تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض "ضمن برنامج الشمول المالي"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وصندوق الأمم المتحدة للمرأة.

وذلك بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، الدكتورة هبة عبد العظيم مقرر مناوب،وسلوى عبد الحميد مديرة المشروع، وغادة سليمان، ونجلاء جلال عضوات فرع المجلس ببني سويف، ومسؤولى مكتب هيئة كير الدولية ببني سويف.

وتابع نائب المحافظ جانباً من فعاليات التدريب بقاعة فندق توليب،الذي يستهدف شرح منهجية الادخار والإقراض للميسرات والمشرفين الميدانيين في عدة جلسات تتضمن توضيح مفهوم الادخار والتكافل والتعريف بأدوار الميسرات والمشرفين وهدف المجموعات  والتدريب على كيفية إدارة تلك المجموعات وكيفية تكوين الجلسة بالمجموعة، والتدريب علي كيفية عمل ميثاق الجلسة والانتخابات للأعضاء داخل المجموعة بالاضافة إلي جلسة مخصصة عن مهارات المدرب والتدريب عن الشمول المالي ومدى أهميته

وأوضحت "نرمين محمود" أن البرنامج التدريبي قد انطلق أمس ويستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء المقبل،حيث يتم تدريب المنسقين والمشرفين الميدانيين ممن تم اختيارهم من المقيمين بمركز ببا،لتدريب 10 آلاف سيدة كمستهدف "مرحلة أولى" في 5 قرى بمركز ببا من القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي (طنسا ،سدس،البرانقة، زاوية الناوية، صفط راشين).

منوهة أن البرنامج يستهدف رفع الوعي ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية للسيدات الريفيات ومحو الأمية المالية لديهن ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض وشمول المرأة الريفية اقتصادياً ومالياً.

وزار بلال حبش  نائب محافظ بني سويف مركز ومدينة ببا، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري  تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

بني سويف محافظة المبادرة الرئاسية المجلس القومي للمرأة البنك المركزي المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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