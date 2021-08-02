«القصير» يكلف بتنظيم دورات تدريبية لتقليل الفاقد من المحاصيل

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة، الإثنين، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تنظيم دورات تدريبية لتقليل الفاقد من محاصيل الحبوب.

قام الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الزراعية بافتتاح دورة تدريبية في مجال الوراثة الجزيئية والتي يعقدها مشروع تقليل الفاقد في الاقماح المصرية الناتج عن الإصابة بالأمراض التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع مركز جون أنيس سنتر بالمملكة المتحدة.

أشار الدكتور أحمد القط، مدير المشروع والباحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تدريب 50 متدربًا من مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية على أحدث التكنولوجيا الحديثة ودورها في تربية المحاصيل المختلفة ما يساهم في تطوير برامج التربية والإسراع من عملية إنتاج الأصناف وكذللك نقل الكثير من الصفات المرغوبة لمُرّبي النبات باستخدام المعلمات الجزئية.

وأكد وزير الزراعة أن الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة؛ لأنه يعد قطاعًا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، إضافة إلى كونه يعتبر مدخلاً رئيسيًا لقطاعات أخرى، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى بعد جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية.

أضاف الوزير أن انجازات مصر الزراعية شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، إضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان متضمنة زراعة مليون فدان في المشروع بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 300 مليار جنيه.

أشار القصير إلى خطة التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال 2020 حيث بلغت ‏‏نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار بما يعادل 33 مليار جنيه.