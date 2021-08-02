الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لأولياء أمور رياض الأطفال بمدارس النيل.. كيف تحصل على نتيجة قبول طفلك؟

رياض الاطفال
رياض الاطفال

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم، نتيجة المرحلة الثانية والثالثة للقبول برياض الأطفال.

وأشارت إلى أنه يمكن لأولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال "KG1" لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021-2022، معرفة نتيجة المرحلة الثانية والثالثة من قبول التحاق الأطفال برياض الأطفال KG1، من الرابط التالي:

http://nes.moe.edu.eg/admissionresults.aspx

وحددت خطوات الحصول على النتيجة كالتالي:

_ الدخول على الرابط السابق

_ كتابة  الرقم القومي للطفل للحصول على النتيجة

ومن جهتها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في جميع المدارس الدولية بشكل جيد، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة عقد الامتحانات وسط إجراءات وقائية مكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن المدارس الدولية لها طبيعة تعليمية مختلفة عن المدارس الأخرى، موضحة أن مناهجها تخضع لمعايير دولية وتتم عملية التدريس وفق آليات معينة تختلف عن المدارس الأخرى.

وكانت قد أعلنت مدارس النيل المصرية  فى خبر لأولياء أمور الطلاب المقبولين للالتحاق بـ مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021-2022 بمرحلة رياض الأطفال.

وقالت مدارس النيل المصرية: “نحيط سيادتكم علمًا أنه تلبية لرغباتكم ومراعاةً لظروف إجازة عيد الأضحى المبارك، تم تأجيل تحصيل مصروفات مدارس النيل المصرية، لتبدأ من يوم السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ وحتى يوم الثلاثاء ٣ أغسطس ٢٠٢١، برجاء التكرم بالتوجه للمدرسة لدفع القسط الأول من المصروفات خلال فترة المواعيد المذكورة أعلاه”.

وأضافت: “على السادة أولياء الأمور الراغبين في تسديد المصروفات للمراحل الأخرى التوجه للمدرسة، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لكل طلاب مدارس النيل المصرية في أنحاء الجمهورية”.

الامتحان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مكثف 2021-2022 عام الدراسي وزارة التربية والتعلي لمدارس بولين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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