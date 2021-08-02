محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح السكرتير المساعد للمحافظة.



يأتي هذا في ضوء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولى خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كامتداد جغرافي للبرنامج بعد محافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.

محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية



حيث ضم الوفد كل من الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية والدكتورة ناهد أديب مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية والمهندس سيد البدري مسئول مكون تحسين الخدمات وأحمد عمر استشاري وزارة التنمية المحلية وولاء عمارة مسئول المتابعة والتقييم والامير محسن مسئول مكون التكتلات الاقتصادية وايمان الابياري مسئول مكون المتابعة والتقييم والمهندس إسلام محمد مسئول مكون النظم الجغرافية.

محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية



واستعرض المحافظ مع الوفد الخطط والمشروعات لبرنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة القادمة مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



كما تم عقد اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور رؤساء المراكز والأحياء والمعنين من الأجهزة التنفيذية ومديرى الإدارات ومسئولي التخطيط بالمحافظة وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية.



وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.



وأشار المحافظ إلى أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين كما وجه بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي بالمحافظة مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود القطاعات المختلفة لتحقيق منظومة التنمية المتكاملة لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية



من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة بمشاركة الهيئات والجهات المختصة وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة مشيرًا إلى اختيار برنامج تنمية صعيد مصر من قبل الأمم المتحدة كأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وكان هذا البرنامج قد بدأ بناءًا علي مبادرة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 لتغيير نظام إدارة الدولة ونظم العمل ووضع رؤية استراتيجية لكل محافظة حتى عام 2030.

محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية



وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنه سيتم عمل هيكل جديد للمحافظة والمراكز والوحدات القروية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على وضع هيكل للوحدات القروية لأول مرة لإدارة منظومة الخدمات لافتا إلى أنه سيتم وضع 3 خطط متوسطة الأجل حتي 2030 كل خطة لمدة ثلاث سنوات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية في المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.

محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية