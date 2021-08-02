الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق «أبو حماد ـ الزقازيق»

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق أبو حماد الزقازيق بطول 24 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه، مشدداً على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بمدخل كوبري العباسية العلوي وصولاً لمعهد ضباط صف المعلمين بطول 2.2 كم، وذلك لرفع كفاءة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات باعتباره محوراً مرورياً هاماً يربط بين محافظة الشرقية ومدن القناة.

شدد المحافظ على وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة أعمال رصف وتطوير الطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني ودخوله الخدمة الفعلية مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بكوبري صفط الحنه  بطريق الزقازيق أبو حماد وإقامة حائط ساند بترعة الوادي الشرقي، ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق أبو حماد العباسة للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على سرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحيتة سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

سيارات المواطنين محافظة الشرقية محافظ الشرقية مركز خطة شركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

هجوم على أشرف عبدالباقى بسبب «شمسية وأربع كراسى»

الفحص الفني في ابتزاز معيدة جامعية: المتهم أسل لها عبارات تهديد بنشر صورة فاضحة

«الخارجية» تدعو المجتمع الدولى للتوقف عن استخدام مصطلحات مضللة فى ملف «الإرهاب»

إحالة المتهمين بالشروع في قتل أمين شرطة بسبب ركن «توك توك» للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)