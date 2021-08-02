محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق «أبو حماد ـ الزقازيق»

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق أبو حماد الزقازيق بطول 24 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه، مشدداً على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية بمدخل كوبري العباسية العلوي وصولاً لمعهد ضباط صف المعلمين بطول 2.2 كم، وذلك لرفع كفاءة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات باعتباره محوراً مرورياً هاماً يربط بين محافظة الشرقية ومدن القناة.

شدد المحافظ على وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة أعمال رصف وتطوير الطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني ودخوله الخدمة الفعلية مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطريق.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بكوبري صفط الحنه بطريق الزقازيق أبو حماد وإقامة حائط ساند بترعة الوادي الشرقي، ضمن تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق الزقازيق أبو حماد العباسة للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على سرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحيتة سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.