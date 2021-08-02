إندونيسيا تسجل 22 ألفًا و1568 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، تسجيل 22 ألفا و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و462 ألفا و800 حالة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة كورونا في البلاد - وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الإثنين - أنه تم تسجيل 1568 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 97 ألفا و291 حالة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد ارتفع إلى مليونين و842 ألفا و345 شخصا، فيما لا تزال هناك 523 ألفا و164 حالة نشطة.

يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء ٦٨٫٧ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ510 آلاف و562 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى ٤٫٣٦ مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و68 حالة.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.