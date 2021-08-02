غرق شاب ونجاة آخرين في انقلاب مركب صيد بنهر النيل بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، بقيادة العقيد مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى، من انتشال جثة شاب من قرية سنباط مركز زفتي، غرق فى نهر النيل أثناء استقلاله مركب صيد صغير يعمل عليها، قبيل قناطر قرية دهتورة بزفتى، بعدما انقلب به قارب صيد مساء أمس الأحد، ومعه اثنان آخران، أثناء رحلة صيد، حيث تم إنقاذ 2 من قبل الأهالي بينما نجحت القوات في استخراج وانتشال جثمان الثالث.



كان اللواء أسامة شلبى، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة، لمركز شرطة زفتى، يفيد إنقلاب قارب صيد بنهر النيل عند قرية دهتورة بزفتي، وانتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور، وتبين إنقاذ 2 وبعد رحلة بحث عن جثة الشخص الثالث تم انتشالها ونقلها لمشرحة مستشفى زفتي العام تحت تصرف النيابة العامة.



وضرب أهالي دهتورة مركز زفتى بمحافظة الغربية، المثل في التعاون والتضحية والإيثار حيث تجمع عدد كبير من أهالي القرية منذ مساء أمس الأحد وأشعلوا المصابيح بكافة أنواعها وسهروا حتى صباح اليوم الإثنين، لمساعدة رجال الإنقاذ بعد ما تمكن الأهالي أنفسهم من إنقاذ شابين كانا برفقة الشاب الغريق، إلا إن سرعة التيار بجوار القناطر لم تمكنهم من إدراك الثالث قبل الغرق.



ومن المنتظرأن تُصرح النيابة بتسليم جثة الغريق لدفنها عقب إجراء التحريات اللازمة والعرض علي الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وللتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه وتسليمها إلى ذويه، كما وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وتسليمها إلى ذويه لدفنها.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة السنطة، من كشف غموض العثور على جثة الشاب إسلام السيد 15 عامًا مقيم بقرية ميت حواى طافية على مياه الرياح العباسى بقرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتى، والمجني عليه يعمل سائق توك توك، وتم الإبلاغ بغيابه، وتم تشكيل فريق بحث من قبل المباحث الجنائية بالسنطة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية قاتل المجنى عليه حيث تبين اختفاء التوك توك الذي يملكه وأثبتت التحريات أن الجريمة تمت بدافع السرقة، وتم ضبط الجاني.