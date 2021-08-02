الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تحرك نقابي لمساعدة محامي أصيب بـ«جلطة دماغية»

رجائي عطية
رجائي عطية

كلف نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم الاثنين، محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، بمتابعة الحالة الصحية للمحامي أحمد رضا المحامي، واتخاذ اللازم فور حضور المحامي إلى مكتب النقيب العام بمقر النقابة متقدمًا بالتقارير الطبية التي تفيد إصابته بجلطة المخ أو ما يسمى بـ «الجلطة الدماغية».

ووجه محمود الداخلي، بإحضار إحدى سيارات النقابة، واستدعى طبيب النقابة، وكلفه بالتوجه مع المحامي إلى المستشفى المستحقة لعلاجه على الفور، صحبة زوجته ونجله.

ونقلت سيارة النقابة المحامي وطبيب النقابة المرافق وفقًا لما تم من ترتيبات، من داخل النقابة إلى مستشفى بالمهندسين، على أن تتحمل النقابة كافة تكاليف العلاج الخاصة به، مع متابعة حالته الصحية باستمرار من جانب الأمين العام المساعد.

وصرح محمود الداخلي، بأنه يجري متابعات مستمرة من خلال التواصل مع المستشفى والطبيب المرافق للاطمئنان على حالة المحامي، مشيرًا إلى أن النقابة خرجت جوابات العلاج وصرفت نفقات التحاليل والأشعة، والأدوية اللازمة.

نقيب المحامين نقابة المحامين جنوب الجيزة الحالة الصحية المهندسين رجائي عطية

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