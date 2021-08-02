الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة المنيا يقدم الرعاية الطبية للمصابين في حادث توزيع أسئلة الثانوية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يتابع حالة المصابين في حادث سيارة الثانوية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين الثلاثة أعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة والذين أصيبوا في حادث سير صباح اليوم وتم نقلهم لمستشفى أبو قرقاص، بتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية. كما تم الدفع بونش من الوحدة المحلية لرفع السيارة من موقع الحادث.

قال المحافظ إن غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة المنيا تلقت بلاغا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة على طريق قريتي بلنصوره – الخياري بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة ، حيث تحمل السيارة عدد "2" صندوق خاص بلجنتين لامتحانات الثانوية العامة لمادة الجيولوجيا، مما أسفر عن إصابة 3 أفراد، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى أبو قرقاص المركزي.

الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل الفوري مع الحادث ، حيث تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتم فتح الصندوقين المحملين بورق الأسئلة بمعرفه رئيس اللجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ، وتبين أن جميع أوراق الأسئلة تالفة، وتم استبدال الأوراق بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وانتظام الامتحانات باللجنتين، كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض الطلاب عن  تأخير الأسئلة، حيث تم التواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافي للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية الأمن ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.

الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة

كما وجه المحافظ نائبه الدكتور محمد أبوزيد بمتابعة مجريات الحادث ، حيث تابع نائب المحافظ انتظام العمل باللجنتين، واطمئن على حسن سير الامتحان والتقي بعدد من الطلاب عقب انتهاء الامتحان.

علي جانب آخر كانت حالة من الفرحة والسعادة والتهليل والزغاريد اصطحبتها الأغاني قد سيطرت على طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في آخر يوم امتحانات بالمنيا ،بسبب سهولة الامتحانات حيث عبروا عن ارتياحهم الشديد من الامتحان مؤكدين أنه كان ختامه مسك.

الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة
الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة
الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة
الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة
محافظ المنيا يكلف حادث وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية المصابين في حادث سيارة توزيع أسئلة الثانوية العامة أسامة القاضي الدكتور محمد نادي مركز أبوقرقاص

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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