أوتوبيس التسجيل بالتأمين الصحي الشامل يستقبل أهالي مساكن الغريب بالسويس

استقر أوتوبيس التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمساكن الغريب ( اللوكس ) بحي السويس، اليوم، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشر ليلا لاستقبال راغبي التسجيل من أهالي السويس.

وواصل أوتوبيس التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التحرك بشوارع السويس، والتمركز بميادينها وأشهر الأماكن بأحيائها الخمسة الأربعين، السويس، عتاقة، فيصل، والجناين، لاستقبال راغبي تسجيل أسمائهم ضمن المستفيدين من المنظومة.

وتابع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أتوبيس التوعية الخاص بالتأمين الصحي الشامل وعملية تسجيل المواطنين وتواجد وعمل الفرق بأماكن التسجيل، ويقدم الموظفون الموجودون بالأوتوبيس النصائح والإرشادات للمواطنين الذين توافدوا منذ اليوم الأول من تواجد الأوتوبيس بشوارع السويس.

- الفرق تساعد المواطنين على التسجيل في المنظومة

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن الفريق الموجود بالأتوبيس يساعد راغبي تسجيل بياناتهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويقومون بدور توعوي بأهمية تسجيل البيانات، ويجيبون على استفسارات المواطنين.

و أضاف "الحفناوي"، أن المستندات المطلوبة للتسجيل هي إيصال كهرباء أو مياه او غاز، إضافة إلى صورة الرقم القومي ويتم فتح ملف لا يتطلب معلومات سوى التي ستفيد في تقديم الخدمة الصحية.

وتوافد الراغبون في تسجيل بياناتهم للاستفادة من مبادرة التأمين الصحي الشامل، على الأوتوبيس المتنقل الخاص بوزارة الصحة، والذي يساعد المنتفعين على تسجيل بياناتهم في سهولة ويسر، ويوفر مقدمو الخدمة مظلات لراغبي التسجيل ومراوح فوق سطح الأوتوبيس المكشوف.