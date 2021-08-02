الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة

وزير الدفاع يتفقد
وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة

تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية.

وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضا تقديميا تضمن شرحا مفصلا لأسلوب العمل والتطوير المستمر في ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة، والذي تضمن عددا من النماذج التى يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها وفقاً لأعلى المعايير الفنية العالمية، مما يسهم فى الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، أعقبه المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التى يتم العمل بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات، كما استمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة، تضمن شرحا مفصلا لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الاستفادة القصوى من المركز واللحاق بالركب العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة.

وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة


وأشاد الفريق أول محمد زكى بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى، وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

 

وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة

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الثورة الاجتماعية

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