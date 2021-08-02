نجيب ميقاتى من قصر بعبدا: «نتمنى وضع حد لأحداث خلدة»

أعرب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في وضع حد للأحداث الأخيرة بمنطقة خلدة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الحل كان بفضل الجيش والقوى الأمنية في لبنان.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، قال ميقاتي، في تصريحٍ له عقب اجتماعه اليوم الإثنين، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي: "نتمنى أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة والحلّ كان بفضل الجيش والقوى الأمنية والجيش هو من قدّم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة".

وفيما يخص تشكيل الحكومة اللبنانية، صرح ميقاتي، قائلًا: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة واجتماع آخر نهار الخميس المقبل".

وعقد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، اجتماعًا مع الرئيس اللبناني في قصر بعبدا الجمهوري لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري، عن تشكيلها في منتصف يوليو الماضي.

تكليف ميقاتي

وبعد اعتذار الحريري، حصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي أول تصريح له منذ إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال ميقاتي، إنه يسعى لتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، صرح ميقاتي، من قصر بعبدا الرئاسي فور تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: «نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دلّ».

أحداث خلدة

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، عن توقيف أحد المتورطين في أحداث إطلاق النار التي وقعت أمس الأحد، بمنطقة خلدة اللبنانية أثناء موكب تشييع المواطن علي شبلي، الذي قتل على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيانٍ لها اليوم عبر موقعها الرسمي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ.ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ -8-2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

وأشار البيان، إلى مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، فيما تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.