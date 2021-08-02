الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك الأردن: نقف إلى جانب العراق فى حفاظ وحدته وتعزيز أمنه واستقراره

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.

جاءت تصريحات ملك الأردن، خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في عمّان اليوم الإثنين، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وتناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية التي عقدت مؤخرًا، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
 

من جانبه، أكد الحلبوسي، خلال لقائه نظيره الأردني عبدالمنعم العودات، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكد الحلبوسي، خلال لقائه نظيره الأردني عبدالمنعم العودات، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
 

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي أن الجانبين بحثا استمرار التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا.
 

كما أكدت المحادثات أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).


أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.
 

وقالت الوزارة، في بيان، ورد لـ"السومرية نيوز"، إنها "سجلت 12734 حالة إصابة، مقابل تماثل 8734 حالة للشفاء، و68 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 58885 شخصًا للقاح كورونا في عموم البلاد خلال يوم واحد.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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