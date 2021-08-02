نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة» (صور)

زار بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، "اليوم الإثنين"، مركز ومدينة ببا، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك في حضور العميد عماد الدين عبدالسميع، المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

نائب محافظ بني سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة»

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع مجمع الخدمات بقرية هلية الجاري إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، قمبش، صفط راشين، طنسا وسدس الأمراء"، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

نائب محافظ بني سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة»

وتابع "حبش" سير العمل في عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية هلية في العديد من القطاعات الحيوية، والتي شملت أعمال توسعات بالمدرسة الإعدادية، ومشروع الصرف الصحي بطرشوب وأعمال مد وتدعيم شبكة المياه بالقرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

نائب محافظ بني سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة»

وفي ختام الزيارة عقد نائب المحافظ لقاء جماهيريًا بمقر الوحدة المحلية تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بقرية هلية، والتي تصل إلى 12 مشروعًا في العديد من القطاعات الحيوية الخدمية كالتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والري والخدمات الجماهيرية.

وأكد "حبش" أن الأعمال تسير على قدم وساق، لسرعة إنجاز المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتغيير شكل الحياة إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري تستهدف إحداث نقلة نوعية وحضارية في كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها.