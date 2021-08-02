هجوم على أشرف عبدالباقى بسبب «شمسية وأربع كراسى»

حالة من الجدل أثارها الفنان أشرف عبدالباقي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد إعلانه مشاركة مطرب ومؤدي المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف في مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسي" ،التي تنطلق عروضها الخميس 5 أغسطس، على مسرح الساحل.

وقوبل المنشور الذى نشره بطل المسرحية أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بالهجوم، حيث يحمل بوسترات منفردة للمشاركين في المسرحية، وظهر فيهم حمو بيكا، وتم كتابة تنويه على البوستر بأنه ضيفها.

واستنكر شاب يدعى إسلام محمد، من روّاد السوشيال ميديا، البوستر الخاص بمطرب المهرجانات ومشاركته في المسرحية، قائلًا: "سؤال بس، هو حضرتك واخد حمو بيكا ده على إيه معلش؟! إيه دوره؟"، واتفق في الرأي معه أحمد بدوي، من جمهور الفنان أشرف عبدالباقي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: "يا أستاذ أشرف بغض النظر عن موهبة حضرتك وخفة ظل تاريخك الفني، بس الناس بتحبك لأنك بتحترم عقولها وثقافتها، أرجوك بلاش تكون أداة لنشر الجهل والسموم في عقولنا".

وطالبت هويدا محمد، من روّاد السوشيال ميديا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الفنان أشرف عبدالباقي بإقصاء دور مطرب المهرجانات حمو بيكا من المسرحية حتى وإن كان ضيف شرف، قائلًة: "واضح إن فيه إجماع على إبعاد كائن غير مرغوب فيه، ياريت تلبي النداء".

وعلّق محمود طارق، من روّاد السوشيال ميديا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: "عيب أوي حضرتك إنت من اكتر الناس اللي بتحبك وفعلًا فخور إن عندنا في بلدنا واحد زيك لأنك بتطلع لنا نجوم محدش كان عارف فيهم حد وأصبحوا نجوم شباك، ودائما بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك، بس إنك تجيب واحد زي بيكا ده وتطلعه وتعمله حساب ده غلطه متطلعش من أشرف عبدالباقي نهائي، ومبروك مقدمًا".

يجدر الإشارة إلى أن مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي ومحمد أسامة ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية داخل كومباوند بالساحل الشمالي، حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبدالرحمن"، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

أشرف عبد الباقي