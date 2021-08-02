الآن رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

لينك موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم الموافق 2 أغسطس، على أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة فى 15 أغسطس الجارى، وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021: يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي الذي سوف تعلنه وزارة التربية والتعليم أو من خلالها موقعها الرسمي على جوجل وتنشره الدستور وهو الرابط

https://moe.gov.eg/

وفقًا لما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى آخر امتحانات الثانوية العامة فقد أدى 292 ألف و428 طالب/ طالبة "بالشعبة العلمية/ علوم" امتحان مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية"، كما أدى 100 ألف و453 طالب/ طالبة "بالشعبة العلمية/ الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل"، وذلك في اليوم السابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

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وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى رحلة التنسيق، ويجب على الطالب اختيار الكلية المناسبة له ومناسبة لامكانياته المادية، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن التنسيق بعد إعلان النتيجة بأسبوع أو 10 أيام حيث ستقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بإصدار بيان صحفي توضح من خلاله كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق والخاصة بالكليات والجامعات والتى أبرزها جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان.

وفى آخر امتحانات الثانوية العامة التى انتهت اليوم الإثنين الموافق 2 أغسطس وسوف تظهر نتيجتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فقد وجه الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر لكافة المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوى الجمهورية، ولطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق، وأكد أن غرف العمليات مستمرة يومى الثلاثاء، والخميس بالمديريات التي يوجد بها امتحانات لطلاب مدارس (المكفوفين)، وطلاب مدارس STEM.