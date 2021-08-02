الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هنا.. رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2021 جميع المتقدمين

رياض الاطفال
رياض الاطفال

رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2021، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الموعد المحدد للتقديم فى مدارس رياض الأطفال على مستوى جميع المحافظات، زادت عمليات البحث خلال الفترة الحالية عن رابط التقديم فى رياض الأطفال تجريبي لعام 2021 من خلال مواقع الإنترنت ومحركات البحث المختلفة، للتعرف على كافة الشروط اللازمة للالتحاق بها .

  تقديم رياض الأطفال تجريبي 2021

زادت عمليات البحث من جميع أولياء الأمور عن رابط التقديم لمدارس رياض الأطفال تجريبي 2021، للتعرف على نتيجة التقديم فى مدارس رياض الأطفال التجريبية قبل بداية العام الدراسي الجديد، عقب انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق وفقا لشروط محددة فى نهاية شهر يونيو الماضي وفقا للشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم  ومنها تحديد سن الطفل والحد الأدنى لدرجات القبول.

يتم ذلك من خلال موقع إلكترونى للوزارة مخصص لذلك الغرض بجانب تخصيص مواقع أخرى للمحافظات المتبقية، حفاظا على صحة الأطفال وأولياء الأمور فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد وتحقيق التباعد الاجتماعي.

 

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يتم توفير نتيجة القبول فى مدارس تجريبى رياض الأطفال على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال أيقونة المخصصة لذلك، حيث يتم الاستعلام عن طريق القيام بإدخال الرقم القومى والاسم.

 

رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2021

 

 رابط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2021 : يتم كذلك يتم معرفة نتيجة القبول من خلال المواقع التعليمية التابعة للوزارة بكل مديرية تعليمية فى المحافظات المختلفة دون الجيزة والإسكندرية والقاهرة التى يتم الدخول إليها من خلال الرابط المخصص لذلك .. https://cairomoe.net/kg

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة تنسيق مدارس رياض الأطفال، ويتم بعد ذلك كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما الخاص بولى الأمر والقيام بإنشاء حساب خاص به لذلك الغرض.

كما يتم بعد ذلك تسجيل الرقم السرى الخاص به لسرية البيانات والقيام بإدخال الرقم السرى ثانية بسبب العودة للصفحة من جديد، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة التقديم فى مدارس رياض الأطفال تجريبى فى كافة المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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