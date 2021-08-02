العراق يطالب سوريا بزيادة الإطلاقات المائية

طلب وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، من الجانب السوري زيادة الإطلاقات المائية.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الموارد المائية العراقي عقد اجتماعاً عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، لاستعراض الإجراءات المتخذة بخصوص المحضر الموقع خلال زيارة الحمداني إلى سوريا".

وبيّن الحمداني أن الجانب السوري وافق على حضور الاجتماعات المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا، مضيفاً أن "موافقة الجانب السوري على حضور الاجتماعات المشتركة تعد تطوراً في مجال التعاون المشترك بملف المياه".

وأشار الحمداني إلى أن "الوزارة طلبت من الجانب السوري زيادة الإطلاقات من المخزون المائي لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة لقلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وذلك لتقاسم الضرر بين الجانبين"، مبينا أن "الاجتماع أكد ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتعاون المشترك فيما يخص التدريب والدراسات وتبادل الخبرات".

وأكد الحمداني أن "الجانب السوري سيشارك بالمركز البحثي المزمع إنشاؤه في العراق".

يبلغ معدل استهلاك سكان العراق 58 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تفقد البلاد شيئاً فشيئاً مصادرها من المياه السطحية مع تراجع متوقع في نسب الأمطار الموسمية.

وتتحدث تقارير دولية بأن درجة الإجهاد المائي في البلاد تبلغ 3,7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها "خطورة عالية" فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره.

ويتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا.

وتضرب الأزمة في شدتها مناطق ديالي شرق العاصمة بغداد، والتي دفعت بالعديد من سكان تلك المناطق مؤخراً إلى اعتماد حفر الآبار لتعويض المياه الصالحة للاستهلاك البشري .

كانت وزارة الموارد المائية العراقية قد كشفت، في مايو الماضي، عن خطورة انخفاض المخزون المائي في سد دربندخان وحمرين، بعد أن عمدت إيران لقطع جميع الأنهار التي تغذي نهر ديالي، ودفع انخفاض مناسيب المياه في مناطق حوض ديالي وأطرافها الحدودية، إلى اختصار موسم الزراعة فيها على المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضر واستبعاد الأرز والحنطة والذرة التي تطلب كميات كبيرة من المياه.