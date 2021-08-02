رئيس جامعة عين شمس ونائبه يكرمان الطلاب الفائزين بجوائز إبداع (صور)

كرم أ.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة الفائزين بجوائز مهرجان إبداع، والذي اختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي ، حيث نجح طلاب الجامعة في حصد العدد الأكبر من جوائز المهرجان وبلغ مجموعها ٢٤ جائزة بقيمة ٧٣٦ ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور أ. د. تامر راضي، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أ. محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و أ. محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و أ. مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني و أ. هند حامد، مسئول النشاط المسرحي.

وخلال التكريم أشاد أ.د.محمود المتيني بمستوى الطلاب وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وأكد أن الجامعة تدعم الموهوبين في كل المجالات ولا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم والتدريب لهم، مشدداً على ضرورة عمل توازن بين التفوق الدراسي والتفوق في الأنشطة.

ونبه لضرورة توظيف مشاركات الطلاب في الفعاليات الخارجية بما يضمن تفوقهم وظهورهم بالشكل اللائق،

كما وجه الشكر لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية والقائمة على تنظيم مهرجان إبداع، كما وجه الشكر لطلاب الجامعة الذين وضعوا جامعة عين شمس في المقدمة.



وأكد أ.د.عبدالفتاح سعود أن فلسفة الجامعة تقوم على الاهتمام بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مؤكدا أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب قد حرصوا على وضع خطة لضمان استمرار الأنشطة الطلابية برغم ظروف الجائحة، كما أكد أن هناك خطة لاستثمار كافة الأماكن المتاحة للأنشطة بمختلف كليات الجامعة.

وقد أجريا حواراً أبوياً مع الطلاب للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتطوير الأنشطة بالجامعة في مختلف المجالات، كما وجه الطلاب الشكر لجميع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

يذكر أن مهرجان إبداع قد أقيم في دورته التاسعة بمشاركة ٦٥٠٠ طالب وطالبة من ١٤٥ جامعة ومعهدا حكوميا وخاصا وبلغ إجمالي جوائز المسابقة ٤ ملايين و ٩١٧ ألف جنيه ، حصد منها طلاب جامعة عين شمس ١٥% من إجمالي الجوائز وهو رقم غير مسبوق على مستوى دورات المسابقة التسع.