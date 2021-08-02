الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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احترام الكلمة وترك الهاتف.. آداب يجب اتباعها عند السفر مع أصدقائك

آداب يجب اتباعها
آداب يجب اتباعها عند السفر مع أصدقائك

من أكثر الأمور الممتعة في الحياة السفر بصحبة الأصدقاء، ولكن السفر يزداد متعة في حالة بذل  ما يكفي من التفكير والطاقة في التخطيط فسوف تقضي وقت رائع وتحقق الكثير من الذكريات الممتعة في الإجازة ولكن قبل أن تخطط للسفر هناك آداب يجب اتباعها عند السفر مع أصدقائك.

آداب الإجازة:

عند السفر مع الأصدقاء يجب أن تتذكر أنك اخترتهم بنفسك للسفر معهم وأنك تستمتع بصحبتهم ولديك اهتمامات مشتركة معهم يجب أن تتبع بعض القواعد الأساسية أثناء الرحلة على النحو التالي:

احترم كلمتك: 

إذا قلت أنك ستذهب فاحضر في الوقت المحدد فالتأخير أو عدم الذهاب يرسل رسالة مفادها أنك لا تقدر وقت أصدقائك.

الأمور المالية:

يجب ان تكون صادق بشأن الأمور المالية إذا كنت لا تستطيع تحمل تكلفة الرحلة أخبر أصدقاءك قد يكونون على استعداد لتقصير المدة حتى يمكنك الذهاب.

كن متجاوب معهم:

عندما يجتمع أصدقائك في جلسة تخطيط ، كن حاضر وشارك وأثناء الرحلة  تواصل مع الآخرين حتى يعرفوا مشاعرك وأفكارك.

عدم استخدام الهاتف:

من الاحترام الجلوس مع أصدقائك وعدم استخدام الهاتف نهائيا سواء لإرسال رسائل نصية أو للتحدث مع اي شخص.

تحديد المكان:

من المهم أن يكون لديك فكرة عن المكان المناسب لقضاء الإجازة لكل من يذهبون إليه، إذا تمكنت أنت وأصدقائك من التوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن المكان فتابع التخطيط.

تحديد الميزانية:

يجب أن تحدد ميزانية للرحلة هل ترغبون في الإقامة في فندق 5 نجوم، أم أنكم على استعداد لتحويل هذه الرحلة إلى رحلة منخفضة الميزانية أو رحلة تخييم.

تحديد مدة الرحلة:

يجب تحديد عدد الأيام التي يمكن لكل فرد في المجموعة أن يقلع فيها عن العمل الشخص الذي سيحدد مدة الرحلة هو الشخص الذي يمكنه الحصول على أقل قدر من الإجازة.

اختيار وسيلة الانتقال:

يجب اختيار وسيلة السفر والمواصلات وهل يمكن للجميع الحصول على مقعد على نفس الرحلة إذا كنت تقود السيارة ، فهل ستستأجر سيارة أو تستخدم واحدة تخص شخصًا في المجموعة؟ من سيقود؟ وهكذا.

آداب الإجازة احترم كلمتك الأمور المالية رحلة مع الأصدقاء أداب يجب اتباعها عند السفر مع اصدقائك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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