الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب ينزل وسط حذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو التي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضًا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلًا من أقل مستوى في شهر.

ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلًا أسوأ أداء فيما يزيد على شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1810.90 دولار.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري إس. بي. آي أست مانجمنت "السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى.. على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة".

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1056.32 دولار.

وقفز الذهب 1.4%، أمس الخميس، عقب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي، بأن ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأمريكية، وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدًا".

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولار.

الذهب الوظائف الأمريكية اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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