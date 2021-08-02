الدولار قرب أقل مستوى فى شهر مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

اقترب الدولار من أقل مستوى في شهر اليوم الإثنين مع بداية أسبوع حافل تصدر خلاله بيانات الوظائف الأمريكية وقرار للبنك المركزي الأسترالي.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 92.065 منخفضا قليلا عن مستواه الجمعة حين نزل إلى 91.775 لأول مرة منذ 28 يونيو.

وفقد المؤشر 0.88 بالمائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء منذ مطلع مايو بعدما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في منتصف الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة "بعيد جدا" وأن سوق العمل لا تزال "أمامها مساحة للتعافي".

وفي الشهر الماضي سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ بداية أبريل عند 93.194 مع تكوين متعاملين مراكز تحسبا لبدء تقليص إجراءات التحفيز هذا العام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 926 ألف وظيفة للوظائف غير الزراعية في يوليو تموز لتسجل أكبر زيادة في 11 شهرا.

وتصدر البيانات الجمعة، كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.7 بالمائة من 5.9 بالمائة في يونيو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية وسجل 109.67 ين الاثنين وتراجع قليلا عند 1.1873 مقابل اليورو.

وارتفع الإسترليني 0.11 بالمائة إلى 1.3905 دولار، ومن المقرر صدور إعلان بشان السياسات من بنك إنجلترا يوم الخميس.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7347 دولار أمريكي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع عن قرار سابق بتقليص التحفيز، إذ نالت إجراءات العزل لفترات طويلة من النمو.

وفي سياق آخر.. قبع الدولار قرب أقل مستوى في شهر تقريبا أول من أمس، وبصدد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو إذ تسببت تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تميل إلى التيسير النقدي بجانب بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات في خسارة موجة صعود مستمرة منذ شهر للعملة لقوة الدفع.