الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب العراقى يلتقي ملك الأردن

رئيس النواب العراقي
رئيس النواب العراقي وملك الأردن

التقى رئيس مجلس النواب العراقي  محمد الحلبوسي، ملك الأردن عبدالله الثاني في قصر بسمان.

وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت  "الدستور" نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الأردني عبدالمنعم العودات".

وأضاف أن "الزيارة ستتضمن لقاء الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان الأردني.

ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء الحلبوسي مع  نظيره الأردني، حيث أكد رئيس البرلمان العراقي استمرار التعاون المشترك بين العراق والأردن في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا.

وثمّن «الحلبوسي» دعم المملكة والملك عبدالله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار وقدرات العراق في  مواجهة الإرهاب وتحقيق الانتصار، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة. 

جدير بالذكر أن القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي استضافتها بغداد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، تشكل نواة لتحقيق تكامل عربي مشترك وخطوة مهمة على طريق التعاون وتوثيق علاقات الشراكة على الصعد كافة.

كما جرى- خلال اللقاء- بحث جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما التركيز على القمة الثلاثية وما حملته من رسائل إيجابية ستنعكس على الشعوب، إلى جانب آليات تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين وتفعيل التنسيق بين اللجان النيابية للنهوض بالأداء النيابي. 

العراق تعاون الانتخابات الأردن مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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