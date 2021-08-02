الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد البطاقات المتكاملة لخدمة ذوي الإعاقة تخطت 800 ألف بطاقة خلال المرحلة الأولى على أن يتم استكمال إصدار بطاقات المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن أن البطاقة تم تخصيصها للاعاقات  الشديدة والأقل منها كل حسب إعاقته لتغطية أكثر من  11 مليون شخص من ذوي الإعاقة وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

-تقديم طلب الحصول على البطاقة بتقرير طبي صادر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية.

-يوضح التقرير التشخيص الطبي للحالة.

-يؤكد وجود إصابة أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

سجل طالب البطاقة كافة بياناته في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

-يُقيم مكتب التأهيل الاجتماعي الإعاقة ونوعها بتطبيق أداة التقييم.

-يُحدد كذلك مدى انطباق تعريف الشخص ذو الإعاقة و نوع و درجة الإعاقة من عدمها على الشخص الذي يقدم أوراقه.

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لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن

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 1.1 مليون مستفيد من الدعم 

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بلغ 3.8 مليون أسرة بما يضم أكثر من 14 مليون شخص،  مؤكدة أن عدد مستفيدي الدعم من ذوي الإعاقة بلغ 1.1 مليون مستفيد بما يصل إلى 5 مليارات جنيه سنويا.

 الدعم النقدي كرامة

عدد الأسر المستفيدة من "كرامة" بلغ مليون و 304 آلاف و 885 مستفيد بزيادة أكثر من 48 ألف مستفيد، ويخصص للأفراد المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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