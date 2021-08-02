الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة بدمياط

فرق الهلال الأحمر
فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة

قامت فرق جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط بالتواجد أمام لجان الثانوية العامة بدمياط لتوزيع الحلويات ورسائل فرحة بعد إنتهاء امتحانات الثانوية العامة حيث اختتم اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، حيث أدى طلاب الشعبة (العلمية/ علوم) امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 4 آلاف و615 طالب وطالبة، وطلاب «الشعبة العلمية/ الرياضيات» مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» بإجمالي ألفين و189 طالب وطالبة.

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فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة بدمياط

وتقدم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص الشكر والعرفان للدكتورة "منال عوض محافظ دمياط، على دعمها الكامل للقطاع التعليمي وما بذلته من جهد في إتمام إجراء الامتحانات في جو صحي ونفسي وعلى ما قامت به من متابعات ميدانية مستمرة خلال أيام الامتحانات واطمئنانها بشكل شخصي وبصفة مستمرة على كل تفاصيل الاستعدادات مما كان له بالغ الأثر في إجراء الامتحانات بسهولة ويسر ولم تسجل غرف العمليات أية خطورة تذكر بالإضافة إلى توجيهاتها المستمرة لجميع المديريات المعاونة بالدعم والتعاون الذي كان يسير وسط إجراءات أمنية ووقائية وضعتها الدولة حفاظا على مستقبل أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية العامة .

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فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة بدمياط

فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة بدمياط

فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة بدمياط
فرق الهلال الأحمر تحتفل بالحلويات في ختام الثانوية العامة بدمياط
الهلال الأحمر دمياط الثانوية العامة محافظ دمياط التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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