في ذكرى ميلاده.. ماذا تعرف عن صفات دنجوان السينما رشدي أباظة؟

يحل غدًا الثلاثاء 3 أغسطس ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية الفنان الراحل “رشدي أباظة”، وكان من المعروف عنه علاقته النسائية المتعددة وزيجاته الكثيرة، فقد تزوج 5 مرات، وكانت الزيجة الأطول في حياته من الفنانة سامية جمال التي استمرت لمدة 18 عاما، وتزوج من الفنانة صباح لمدة اسبوع واحد فقط.

وبمناسبة ذكرى ميلاد أباظة تقدم الدستور من موقع “ brightside” صفات الرجل الدنجوان وكيفية التعامل معه.

أولًا : صفاته

نرجسي:

يتميز الرجل الدنجوان بأنه شخص نرجسي لدرجة كبيرة ويجب نفسه جدا، ويدور الكون كله حوله هو ومصالحه الشخصية فقط.

واثق في نفسه:

لديه ثقة عالية جدا في نفسه، الأمر الذي يجعل الكثير من السيدات يقعن في حبه وهو يعرف ذلك جيدا ويعرف أنه لا توجد امرأة في العالم تستطيع أن تقول له لا أو لا تحبه.

أسلوبه جذاب:

يقدر أن يجذب النساء بحديثه الشيق والجذاب ومن خلال رقة كلامه التي تحب النساء سماعها.

لغة الجسد:

قادر على أن يستخدام لغة جسد متميزة في التعبير عن إعجابه الشديد بالنساء مما يجذبهن.

يحب الحرية:

يعتبر الرجل الدنجوان الزواج بالنسبة له تقييد لحريته ويشبه مقبرة لشبابه وأن عند زواجه لا يستطيع أن يدخل في علاقات نسائية كثيرة وهو ما لا يفضله أبدا.

لا يشعر بالحب:

الرجل الدنجوان لا يشعر ابدا بالحب هو فقط يستخدمه ظاهريا كوسيلة للإيقاع بالنساء، ولكنه لا يشعر به، ويعتبره أمر تافه، ويرى أن أحق الناس بالحب هم أهله فقط.

شهواني:

ينظر الرجل الدنجوان للمرأة بطريقة شهوانية جدا لتحقيق رغبته الجنسية وإشباع غريزته فقط.

يحب الحصول على كل شيء:

يحب ان يحصل على كل شئ حتى وإن لم يكن هذا الشيء له قيمة، ولكن بسبب أنانيته يحب ألا يخسر شيء أو يفشل في الحصول عليه.

يميل إلى نوع معين من السيدات:

يميل الى نوع السيدات اللاتي يمتلكن نفس صفاته في بعض الأمور مثل الكاريزما التي يتمتع بها، وإعجاب الكثير بهن، حيث يرى أن الحصول على مثل هذا النوع من النساء بمثابة فوز عظيم وتحدي كبير له.

ثانيًا: كيفية التعامل معه

تعاني النساء بشكل كبير مع هذا النوع من الرجال خاصة بسبب الخيانات المتكررة، لذلك يمكن القيام بهذه الأمور من أجل معرفة التعامل مع هذا النوع من الرجال:

التغزل فيه:

يجب التغزل المستمر في هذا النوع من الرجال وإظهار مشاعر الإعجاب تجاههم لاشباع رغبتهم تلك.

الصبر:

يجب التحلي بالصبر وعدم الاستعجال بتغيير عاداتهم السيئة حتى لا يملوا.

عدم انتقاده:

يجب عدم انتقاده أو ذكر العيوب الموجودة به نهائيا.

الاهتمام بالنفس:

يجب على المرأة المرتبطة برجل دنجوان الاهتمام بنفسها بصفة مستمرة، والظهور بأفضل ما لديها وبإطلالات متجددة دائما.

تلبية جميع رغباته:

تلبية جميع رغباته سواء كانت جنسية او غيرها من الرغبات وتجنب الحياة الروتينية حتى لا يشعر بالملل، .

الاهتمام به:

يجب الاهتمام به خاصة من الناحية النفسية والعاطفية ومعرفة الصفات التي يحبها هذا الرجل في المرأة، ومحاولة تلبيتها من أجل إرضائه والتحلي بروح المرح والفكاهة، وتجنب الحزن والنكد.