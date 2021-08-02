«كلنا الجيش المصري».. رواد السوشيال يدعمون القوات المسلحة ضد الإرهاب

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج كلنا الجيش المصري، دعمًا منهم للجيش المصري، وتصدر الهاشتاج محركات البحث جوجل، وموقع التدوينات المصغر "تويتر"، وذلك بعدما تمكن الجيش من القضاء على "89 تكفيريًا شديد الخطورة" إثر عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد، حسب بيان نشره اليوم الأحد.

وكتب إبراهيم بهزاد، من رواد السوشيال ميديا، عبر صفحته الشخصية قائلًا: "الجيش المصري يصعق الإرهاب في سيناء"، وكتب إبراهيم أحمد، من روّاد موقع التدوينات المصغر "تويتر": "حماك الله يا جيش الكنانة وعاشت مصر عالية المكانة، فمصر أمانة الجيش المفدى وعهد الجيش أن يرعى الأمانة".

رواد السوشيال يدعمون القوات المسلحة ضد الإرهاب

وقال حساب يحمل اسم دعاء دودو، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًة: "من فضل ربنا علينا إنه رزقنا بالرئيس السيسي رجل عسكري مقاتل شرس يطور وينوع في تسليح الجيش المصري علشان يحافظ علي أمن مصر القومي بل والعربي كمان، تحيا مصر القوية ولكي يامصر السلامة وسلامًا يا بلادي واسلمي في كل حين".

رواد السوشيال يدعمون القوات المسلحة ضد الإرهاب

وكتبت شيماء حسن، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع التدوينات المصغر “تويتر” قائلًة: “إحنا بنحب جيشنا بندعمه طول الوقت، كلنا الجيش المصري، وهو ظهرنا وحمايتنا”، وأشاد عزت، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “خير أجناد الأرض.. الجيش المصري”.

رواد السوشيال يدعمون القوات المسلحة

وعلّق مرسي عز، من روّاد موقع التدوينات المصغر “تويتر” قائلًا: “طول عمر القاهره سد منيع في وجه الأعداء”، وأعبر عزت عمرو، من روّاد السوشيال ميديا عن فخره بالجيش المصري، قائلًا: “خير أجناد الأرض إيمان.. قوة.. تطور”.

رواد السوشيال يدعمون القوات المسلحة ضد الإرهاب

يجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري أعلن في بيان الأحد مقتل "89 تكفيريًا شديد الخطورة" إثر عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، مشيرًا أيضًا إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراده في هذه العمليات.

وأفاد الجيش في بيان تم نشره على الصفحات الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ على منصات التواصل بأنه و"خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 89 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء".