الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الحمل من بينها..

ما هي أسباب تعرض النساء للصداع الهرموني؟

الصداع الهرموني
الصداع الهرموني

يتنشر الصداع الهرموني بين النساء، ونجد أن أسبابه تكمن في وجود خلل في مستويات الهرمونات في مراحل وأوقات محددة، وبحسب موقع “webteb” نفق عند الأسباب التى تخص هذا المرض وكيف يمكن أن تتم معالجته وماذا عن أعراضه.

 أسباب الصداع الهرموني لدى النساء

 تُصاب العديد من النساء بالصداع الهرموني، إذ يذكر بعض الباحثون أن معظم حالات الصداع النصفي التي تصيب النساء عادة ما تكون مرتبطة بموعد الحيض،  وتلاحظ العديد من النساء أن نوبات الصداع النصفي الحادة جدا تأتي بمواعيد متقاربة من الطمث وهناك أسباب أخرى للصداع الهرموني.

 - الحمل: كون المرأة حاملًا هو سبب أساسي باصابتها بالصداع خاصة خلال المراحل الاولى من الحمل، وهذا يعود الى ضخ الهرمونات الكبير في جسمها.

 - تناول حبوب منع الحمل: إن تعاطي المرأة لحبوب منع الحمل قد يؤثر على مستويات الهرمونات لديها، كما وإن كانت المرأة في سن ما بعد الأربعين وقد دخلت مرحلة انقطاع الطمث فهي أيضًا عرضة للإصابة بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وتصبح أكثر عرضة للاصابة بنوبات الصداع.

ما هي أعراض الصداع الهرموني؟

هناك عدة علامات قد تساعدك على معرفة اذا ما كان سبب الصداع لديك هو هرموني أم لا!

 - إذا ما كان الصداع عادة ما يرافق موعد الدورة الشهرية والحيض ولمدة يزيد تكرارها عن ثلاث مرات.

 - إذا ما كنت تتناولين نوع من انواع حبوب منع الحمل وعند توقفك عنها قد تزيد أعراض الصداع أو تقل.

 - إذا ما ترافق مع الغثيان والقيء وأنت في فترة مناسبة للحمل فقد يجدر بك اجراء فحص الحمل.

 - إذا ما ترافق الصداع مع أعراض أخرى شهيرة برحلة بعد الأربعين مثل كثرة التعرق، فقد يكون هذا دليل على أن بدء مرحلة سن اليأس هي السبب.

الوقاية من الصداع الهرموني

 - تجنب الضغوطات ومصادر الإجهاد والبحث عن وسائل تساعد في الاسترخاء.

 - ممارسة الرياضة بانتظام، وبالأوقات المناسبة.

 - تناول عدة وجبات باحجام صغيرة خلال اليوم بحيث يتكون يومك من ثلاث وجبات رئيسية وثلاث وجبات خفيفة موزعة على مدار اليوم.

 - الحرص على تناول وجبة الإفطار.

 - الحصول على ساعات نوم كافية يوميًا.

الصداع الهرموني صداع منتشر بين النساء وراء الاصابة مستويات الهرمونات مراحل واوقات محددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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