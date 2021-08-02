الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 21 شخصًا في مدغشقر للاشتباه بهم في محاولة اغتيال الرئيس

أندريه راجولينا
أندريه راجولينا

أعلنت مدغشقر، اليوم الاثنين، عن اعتقال 21 مشتبها به آخرين منهم 12 من أفراد الجيش، ضمن مؤامرة لقتل رئيس الدولة أندريه راجولينا، والإطاحة بحكومته.

وكان قد ألقي القبض الشهر الماضي على ستة أشخاص منهم مواطن فرنسي للاشتباه في تورطهم بالمؤامرة في أعقاب تحقيق قال مسؤولون إنه استمر عدة أشهر، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت بيرثين رازافياريفوني من محكمة النقض في أنتاناناريفو، إن من بين أفراد الجيش المقبوض عليهم خمسة جنرالات، لم تكشف عن هوياتهم كما ألقي القبض كذلك على أربعة أجانب وخمسة مواطنين.

ومدغشقر لها تاريخ طويل من العنف السياسي، وهي مستعمرة فرنسية سابقة فقيرة يقطنها 26 مليون نسمة وتقع في المحيط الهندي.

وتولى راجولينا السلطة في انقلاب في مارس  2019 مطيحًا بحكم مارك رافالومانانا.

وفي سياق  متصل، حذرت منظمة إنسانية اليوم الإثنين من أن موجة الجفاف التي تعاني منها مدغشقر حاليًا، وهي الأسوأ منذ أربعة عقود، تهدد حياة مئات الآلاف في الجزيرة التي تقع قبالة ساحل شرق إفريقيا، وحياة الأطفال بصفة خاصة.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن واحدا من بين كل ستة أطفال في جنوب مدغشقر، المنكوب، يعاني من سوء تغذية حاد، وعلى شفا الموت جوعا، وهو رقم يهدد بأن يصل قريبا إلى واحد من بين كل أربعة أطفال.

وأوضحت المنظمة أن الكارثة لا تلقى اهتمامًا كافيًا، في ظل انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأصدرت المنظمة نداءًا عاجلًا لجمع تبرعات.

مدغشقر اعتقال فرنسا قتل الدئيس ف مغشقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

السودان: نهر النيل يصل إلى منسوب الفيضان غدًا ويسجل 16.5 متر

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للقطاعات الحكومية

تأجيل محاكمة 25 متهمًا فى «فض رابعة» لـ2 أكتوبر

بينهم سيدة.. مرشحون أقرب لتولي رئاسة الحكومة التونسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)