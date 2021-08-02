موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2021 عبر المحافظ الإلكترونية

يبحث أصحاب المعاشات عبر محركات البحث الإلكترونية خلال الأيام الجارية، على موعد صرف المعاشات لشهر أغسطس 2021 عبر المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

موعد صرف معاشات أغسطس 2021

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمس الأحد، في الأول من شهر أغسطس 2021، صرف معاشات شهر أغسطس 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي.

شرائح صرف المعاشات

تم تقسيم أصحاب المعاشات على ثلاثة شرائح، وذلك وفق جدول زمني لصرف معاشات شهر أغسطس 2021، حيث تم تحديد يومي الأحد والإثنين 1 و2 أغسطس للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات، وهما الذين يقل معاشاهم عن 1000 جنيه، في حين يقوم أصحاب المعاشات من الشريحة الثانية وهم الأقل من 2000 جنيه بالصرف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أغسطس 2021، فيما يتم صرف معاشات الشريحة الثالثة وهم أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 5 و7 أغسطس.

ويتم تخصيص يومي الأحد والإثنين 8 و9 أغسطس لمن تخلف عن مواعيد صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021 خلال الأيام السابقة.

10.6 مليون مستحق لمعاشات أغسطس 2021

يبلغ إجمالي عدد مستحقي المعاشات لشهر أغسطس 2021، نحو 10.6مليون مواطن، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف قبض المعاشات لنحو 6.5 مليون مستفيد منها، فيما تقوم منافذ الهيئة القومية للتأمينات وبنك ناصر الاجتماعي بالصرف لباقي المستحقين.

صرف المعاشات بالهاتف المحمول

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول، بإتاحة صرف قبض المعاشات من خلال محفظة الهاتف المحمول بداية من الشهر الجاري أغسطس، وذلك للتيسير على المواطنين، وفي إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع شركة محمول التابع لها خطه وفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

كما يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.